Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге турнира в Германии

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Во втором круге наша теннисистка обыграла россиянку Веронику Кудерметову (№19 WTA). Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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Сильнейшая теннисистка Казахстана в трех партиях обыграла Веронику Кудерметову со счетом 7:6, 1:6, 6:4. В очном противостоянии Елена впереди – 4:0.

Ранее Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы над Вероникой Кудерметовой.

