Все о теннисе
Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге турнира в Германии
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Во втором круге наша теннисистка обыграла россиянку Веронику Кудерметову (№19 WTA). Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.
Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!
Сильнейшая теннисистка Казахстана в трех партиях обыграла Веронику Кудерметову со счетом 7:6, 1:6, 6:4. В очном противостоянии Елена впереди – 4:0.
Ранее Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы над Вероникой Кудерметовой.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript