Определилась первая оппонентка Путинцевой на "Мастерсе" в Мадриде, а Рыбакина узнала потенциальных соперниц

Состоялась жеребьевка "Мастерс" в Мадриде (Испания), который стартовал 22 апреля и продлится до 4 мая. Определилась соперница Юлия Путинцевой (№50 WTA) по первому раунду, а Елена Рыбакина узнала, каких теннисисток может встретить на своем пути к титулу, сообщает Zakon.kz.

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Стартовый матч Путинцева проведет против китаянки Юань Юэ (№38 WTA). В случае успеха Юлия сыграет с еще одной теннисисткой из Китая, седьмой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь.

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина начнет свой путь в Мадриде со второго раунда, где встретится с итальянкой Лючией Бронцетти или спортсменкой, прошедшей квалификацию, имя которой еще не известно.

Возможный путь Елены Рыбакиной к титулу в Мадриде:

Первый круг – пропускает.

Второй круг – Лючия Бронцетти / квалифаер.

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Третий круг – Марта Костюк / Лорен Дэвис.

1/8 финала – Екатерина Александрова / Анна Калинская / Анна Блинкова.

Четвертьфинал – Дарья Касаткина / Чжэн Циньвэнь / Ангелина Калинина / Анастасия Павлюченкова.

Полуфинал – Арина Соболенко / Даниэль Коллинз / Маркета Вондроушова / Каролин Гарсия / Барбора Крейчикова.

Финал – Ига Швентек / Кори Гауфф / Онс Жабер / Наоми Осака / Элина Свитолина / Беатрис Аддад Майя.

Ранее Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы на турнире WTA-500 в Германии.