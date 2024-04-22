Определилась первая оппонентка Путинцевой на "Мастерсе" в Мадриде, а Рыбакина узнала потенциальных соперниц
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Стартовый матч Путинцева проведет против китаянки Юань Юэ (№38 WTA). В случае успеха Юлия сыграет с еще одной теннисисткой из Китая, седьмой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь.
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина начнет свой путь в Мадриде со второго раунда, где встретится с итальянкой Лючией Бронцетти или спортсменкой, прошедшей квалификацию, имя которой еще не известно.
Возможный путь Елены Рыбакиной к титулу в Мадриде:
Первый круг – пропускает.
Второй круг – Лючия Бронцетти / квалифаер.
Третий круг – Марта Костюк / Лорен Дэвис.
1/8 финала – Екатерина Александрова / Анна Калинская / Анна Блинкова.
Четвертьфинал – Дарья Касаткина / Чжэн Циньвэнь / Ангелина Калинина / Анастасия Павлюченкова.
Полуфинал – Арина Соболенко / Даниэль Коллинз / Маркета Вондроушова / Каролин Гарсия / Барбора Крейчикова.
Финал – Ига Швентек / Кори Гауфф / Онс Жабер / Наоми Осака / Элина Свитолина / Беатрис Аддад Майя.
Ранее Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы на турнире WTA-500 в Германии.