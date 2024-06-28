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Елена Рыбакина и Юлия Путинцева узнали первых соперниц на Уимблдоне

Елена Рыбакина и Юлия Путинцева узнали первых соперниц на Уимблдоне Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Прошла жеребьевка основного этапа Уимблдона в женском одиночном разряде. Определились соперницы казахстанских теннисисток Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой по первому кругу, сообщает Zakon.kz.

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Четвертая ракетка мира Рыбакина в первой игре встретится с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния, 152 WTA).

Юлия Путинцева (34 WTA) в стартовом раунде сыграет с экс-первой ракеткой мира из Германии Анжеликой Кербер, которая в текущем рейтинге занимает 221 место.

Лидер табели о рангах Ига Швёнтек первый матч проведет против американки Софии Кенин (48 WTA). Второй номер мирового рейтинга американская теннисистка Коко Гауфф встретится с соотечественницей Каролин Долхайд (52 WTA).

Полная сетка женского одиночного разряда доступна здесь.

Ранее в основную сетку Уимблдона не смогла пробиться экс-первая ракетка Казахстана Зарина Дияс.

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