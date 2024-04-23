Михаил Кукушкин не смог преодолеть квалификацию "Мастерса" в Мадриде

В Мадриде (Испания) проходит турнир серии "Мастерс". Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (№129 АТР) провел матч первого круга квалификационного раунда, сообщает Zakon.kz.

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Михаил Кукушкин проиграл аргентинцу Федерико Кории (№89 АТР) со счетом 2:6, 6:4, 2:6. В очном противостоянии Кория сократил отставание – 1:2.

Продолжительность встречи составила почти два часа (01:57). За это время Кукушкин не смог подать навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных.

Ранее Амир Омарханов стал самым юным теннисистом РК, сыгравшим на "Мастерсе" в Испании.



