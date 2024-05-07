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Михаил Кукушкин не смог преодолеть квалификацию турнира АТР 1000 в Риме
Фото: KTF
В Риме (Италия) проходит турнир серии "Мастерс". Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел матч второго круга (финал) в квалификации, сообщает Zakon.kz.
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В матче за выход в основную сетку "тысячника" в Риме Михаил Кукушкин (№134 АТР) проиграл аргентинцу Диего Шварцману (№142 АТР) со счетом 6:4, 2:6, 3:6. В очном противостоянии казахстанец уступает со счетом 2:3.
Продолжительность матча составила почти три часа (2:50). За это время наш игрок выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырех.
Ранее в стартовом матче квалификации Кукушкин обыграл Кристиана Гарина (№100 АТР, Чили) со счетом 5:7, 7:6, 7:6.
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