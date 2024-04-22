Амир Омарханов стал самым юным теннисистом РК, сыгравшим на "Мастерсе" в Испании

Стартовали матчи квалификации "Мастерса" в Мадриде. 16-летний Амир Омарханов, получивший от организаторов турнира уайлд-кард, сыграл против 86-й ракетки мира испанца Роберто Баутиста Агута, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец, занимающий в мировом юниорском рейтинге ITF 13-е место, в первой партии вел в счете 2:1, но затем опыт экс-девятой ракетки мира все-таки взял свое. Агут выиграл партию 6:2. Во втором сете Амир смог взять один гейм – испанец выиграл со счетом 6:1.

Амир Омарханов стал первым казахстанцем, которому в 16 лет удалось сыграть в квалификации "Мастерса". Это его первый опыт участия в турнире АТР-тура. Организаторы, оценив прогресс юного казахстанца, дали ему специальное приглашение.