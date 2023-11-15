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Это был матч высокого уровня: Янник Синнер и Новак Джокович поделились эмоциями после очного противостояния

Это был матч высокого уровня: Янник Синнер и Новак Джокович поделились эмоциями после очного противостояния Фото: atptour
На Итоговом турнире АТР в Турине итальянский теннисист Янник Синнер (4 АТР) во втором туре группового этапа сенсационно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. На послематчевой пресс-конференции соперники поделились своими эмоциями, сообщает Zakon.kz.

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Янник Синнер прервал 19-матчевую серию побед Новака Джоковича. Сербский теннисист не проигрывал с финала Уимблдона-2023. Кроме того, итальянец впервые выиграл у Новака и сократил отставание в очном противостоянии – 1:3. Лидер мирового рейтинга признался, что Янник Синнер в этот день провел фантастический матч.

"Я думаю, что главное отличие в том, что в важных моментах он шел к этому, он был более смелым. Он заслужил победу, потому что в важные моменты я был недостаточно агрессивен, недостаточно решителен. Я дал ему возможность взять контроль над очками. Вы должны просто поздравить его. Он только что провел фантастический матч. Это то, что я сказал ему у сетки. Думаю, в самые важные моменты он показал свою лучшую игру и абсолютно заслужил победу", – приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

В свою очередь Янник Синнер рассказал, что в этом матче был храбрым и умным.

"Я чувствую, что в определенные моменты матча я становился все более уверенным. Я думаю, что я был действительно храбрым и умным в важные моменты, особенно в третьем сете. Мы оба подавали очень хорошо. Это был действительно матч высокого уровня. Первая победа над Джоковичем? Это многое значит для меня. Когда ты выигрываешь у первой ракетки мира, победившей на 24 турнирах "Большого шлема", это, очевидно, один из лучших результатов в карьере… Я чувствовал, что это был действительно тактический матч, и мне удалось победить, так что я очень счастлив", – приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

Ранее был представлен видеообзор матча Новак Джокович – Янник Синнер. 

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