Юлия Путинцева вышла во второй круг "Мастерса" в Мадриде
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Стартовую встречу Путинцева выиграла у китаянки Юань Юэ (№38 WTA) со счетом 6:2, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. За это время казахстанка допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
Во втором раунде Юлия сыграет с еще одной теннисисткой из Китая, седьмой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь.
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина начнет свой путь в Мадриде со второго раунда, где встретится с итальянкой Лючией Бронцетти или представительницей Франции Варварой Грачёвой.
Ранее экс-первая ракетка мира снялась с турнира WTA-1000 в Мадриде.