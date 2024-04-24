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Юлия Путинцева вышла во второй круг "Мастерса" в Мадриде

Юлия Путинцева против Юлия Путинцева Фото: KTF
В Мадриде (Испания) проходит грунтовый турнир серии "Мастерс". Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Стартовую встречу Путинцева выиграла у китаянки Юань Юэ (№38 WTA) со счетом 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. За это время казахстанка допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Во втором раунде Юлия сыграет с еще одной теннисисткой из Китая, седьмой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь.

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина начнет свой путь в Мадриде со второго раунда, где встретится с итальянкой Лючией Бронцетти или представительницей Франции Варварой Грачёвой.

Ранее экс-первая ракетка мира снялась с турнира WTA-1000 в Мадриде.

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