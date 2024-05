Юлия Путинцева вышла во второй круг "Мастерса" в Риме

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

В стартовой игре Юлия Путинцева (№41 WTA) выиграла у хозяйки корта Мартины Тревизан (№87 WTA) со счетом 6:3, 6:4. В очном противостоянии казахстанка вышла вперед – 2:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. За это время Путинцева четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Юлия встретится с чемпионкой US Open-2017 американкой Слоан Стивенс (№35 WTA). В третьем раунде Путинцева может сыграть с лидером мирового рейтинга Игой Швёнтек.

Come for the drop volley, stay for the lob 🤩@PutintsevaYulia | #IBI24 pic.twitter.com/I0pJa9xIzX