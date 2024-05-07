Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Юлия Путинцева вышла во второй круг "Мастерса" в Риме

Юлия Путинцева вышла во второй круг Мастерса в Риме Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Риме (Италия) проходит турнир категории WTA 1000 (грунт). Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева провела матч первого круга, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

В стартовой игре Юлия Путинцева (№41 WTA) выиграла у хозяйки корта Мартины Тревизан (№87 WTA) со счетом 6:3, 6:4. В очном противостоянии казахстанка вышла вперед – 2:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. За это время Путинцева четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Юлия встретится с чемпионкой US Open-2017 американкой Слоан Стивенс (№35 WTA). В третьем раунде Путинцева может сыграть с лидером мирового рейтинга Игой Швёнтек.

Ранее Юлия Путинцева улучшила свое положение в мировом рейтинге.

Читайте также

Михаил Кукушкин не смог преодолеть квалификацию турнира АТР 1000 в Риме

Елена Рыбакина установила исторический рекорд

Михаил Кукушкин пробился во второй круг квалификации "Мастерса" в Риме

Пахита Амири
Путинцева Юлия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина установила исторический рекорд
Казахстанские боксеры завоевали 11 золотых медалей на чемпионате Азии
Казахстанские боксеры завоевали 11 золотых медалей на чемпионате Азии
&quot;Нью-Йорк Рейнджерс&quot; – &quot;Каролина Харрикейнс&quot;. 8 мая, 04:00 (время Астаны)
Борьба за Кубок Стэнли накаляется
Каратэ ЧЦА Золото
Казахстанские каратисты доминировали на чемпионате Центральной Азии
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: