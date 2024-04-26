Российскую теннисистку ограбили во время "Мастерса" в Мадриде

20-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева рассказала, что ее ограбили в Мадриде (Испания). Информацией о краже денег с банковской карты 99-я ракетка мира поделилась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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По словам теннисистки, с ее банковской карты было списано более €10 тыс. При этом Мария отмечает, что ее карта все время находилась с ней, кроме одного раза, когда она оставила ее в своем гостиничном номере. Интересно, что на телефон не поступало никаких уведомлений для подтверждения операций. Тимофеева отметила, что все покупки были сделаны в том же районе, где она остановилась.

"Я вернулась в Испанию спустя полгода, и меня снова обокрали, так что я хотела бы поделиться своей историей и попросить совета у людей, которые, возможно, уже оказывались в подобной ситуации и объяснят, как такое могло произойти. В общем, в последние несколько дней, пока я здесь, в Мадриде, кто-то тратил деньги с моего банковского счета и списал около 10 тысяч евро. Я в шоке, потому что не знаю, как это могло произойти, поскольку карта почти все время была со мной, за исключением одного момента, когда я оставила ее в номере, пока его убирали горничные отеля. Покупки сделаны здесь, в Испании, в Мадриде, примерно в этом районе, причем, как правило, для онлайн-покупок требуется код подтверждения, который обычно приходит на мой телефон, но он не приходил, и я не знаю, что еще добавить. Обстоятельства безумные, и я не знаю, как это могло произойти, поэтому, пожалуйста, поделитесь информацией и будьте очень внимательны в Испании и в таких ситуациях, потому что это происходит каждый, #####, раз, когда я сюда приезжаю, и это уже за гранью", – рассказала Тимофева в сторис Инстаграм.

Тимофеева приехала в Мадрид для участия в грунтовом турнире категории WTA-1000. Мария не смогла преодолеть квалификационный раунд, в финале уступив 86-й ракетке мира Хэрриет Дарт из Великобритании со счетом 6:4, 3:6 5:7.

Ранее другая российская теннисистка Людмила Самсонова выбила экс-первую ракетку Наоми Осаку с "Мастерса" в Мадриде.

