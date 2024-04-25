Российская теннисистка выбила экс-первую ракетку с "Мастерса" в Мадриде

В Мадриде (Испания) проходит грунтовый турнир серии "Мастерс". Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку (Япония) и пробилась в третий круг одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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Во втором круге Людмила Самсонова (№15 WTA) праздновала успех над чемпионкой четырех турниров "Большого шлема" со счетом 6:2, 4:6, 7:5.

Встреча продлилась 2 часа 22 минуты. За это время Людмила четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Осаки семь эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.





В третьем раунде турнира в Мадриде Самсонова сразится с 20-й ракеткой мира американкой Мэдисон Кис.

Ранее казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг "Мастерса" в Мадриде.

