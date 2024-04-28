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Теннисисты Жибек Куламбаева и Григорий Ломакин выиграли титулы в парном разряде

теннисисты Фото: ktf.kz
Казахстанка Жибек Куламбаева выиграла турнир в паре с Ясмин Гимбрере из Нидерландов. Григорий Ломакин выиграл свой титул в паре с россиянином Павлом Вербиным, сообщает Zakon.kz.

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Жибек Куламбаева с Ясмин Гимбрере в финале турнира ITF W35 в Тунисе оказались сильнее пары Кайла Макфи (Австралия)/Ксения Зайцева (Россия). Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 7:5. Для Жибек это уже третий трофей в нынешнем сезоне и 29-й в парном разряде в карьере под эгидой ITF, отмечает Федерация тенниса Казахстана.

Григорий Ломакин в паре с Павлом Вербиным победил в Шымкенте во втором по счету турнире ITF M15. В финале они выиграли у дуэта из Индии Эс Де Праджвал /Сай Картеек Редди – 7:6, 6:3.

Ломакин/Вербин выиграли здесь же в Шымкенте такой же турнир ITF неделю назад.

28 апреля казахстанский юниор Зангар Нурланулы выиграл турнир категории ITF Juniors J100 в городе Измир (Турция).

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