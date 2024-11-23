Жибек Куламбаева выиграла турнир в Португалии

Фото: Instagram/kulambayevaa

23 ноября казахстанка Жибек Куламбаева в паре с белоруской Юлией Готовко выиграли турнир ITF в Португалии, сообщает Zakon.kz.

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