Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы в третьем круге "Мастерса" в Мадриде

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу в третьем круге "Мастерса" в Мадриде над Маяр Шериф (Египет, №72 WTA) со счетом 6:1, 6:4, сообщает Zakon.kz.

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Соперницы провели между собой вторую очную встречу. В 2022 году на турнире в Цинциннати успех также был на стороне представительницы Казахстана (6:3, 6:2). Рыбакина отметила, что играть против Маяр Шериф всегда тяжело. Как призналась Елена, в этом матче ей помогли терпение и стратегия.

"Я думаю, мне помогло терпение, которое у меня было с самого начала матча, потому что Маяр настоящий боец. Она заставляет вас работать над каждым очком. Она отбивает много мячей. Так что я знала, что мне нужно быть готовой к длительным розыгрышам. И я была готова. А во втором сете было немного сложнее. Но в целом, я думаю, я сыграла действительно хорошо, очень довольна победой. Я знала, что мне нужно оставаться агрессивной на протяжении всего матча. Это было нелегко, но я все же справилась. Я придерживалась плана, и это было здорово. В первом матче в Мадриде я много расстраивалась из-за ошибок. На этот раз, независимо от ошибок, я просто продолжала идти вперед. Я обдумывала каждый шаг. Еще корты были немного медленнее, потому что матч был ранний и было очень холодно", – рассказала Елена Рыбакина в интервью для Tennis Channel.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в третьем круге "Мастерса" в Мадриде.