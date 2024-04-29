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Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в третьем круге "Мастерса" в Мадриде

Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в третьем круге Мастерса в Мадриде Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в третьем круге "Мастерса" в Мадриде над Маяр Шериф (Египет, №72 WTA) со счетом 6:1, 6:4. Представлен видеоообзор встречи, сообщает Zakon.kz.

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Спортсменки провели на корте 1 час 30 минут. За это время Елена Рыбакина выполнила один эйс, реализовала три брейк-пойнта из 13 и допустила две двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал испанского "тысячника" Елена Рыбакина поборется с теннисисткой из Чехии Сарой Бейлек (№136 WTA), которая дошла до четвертого круга через квалификацию. Ранее соперницы не встречались между собой на турнирах WTA.


Рыбакина праздновала успех в 14-м матче подряд на грунте, включая сезон-2023. В прошлом году Елена стала чемпионкой последнего грунтового турнира в сезоне-2023: тогда казахстанка выиграла "Мастерс" в Риме (Италия). В 2024 году первая ракетка страны взяла титул на WTA-500 в Штутгарте (Германия). Таким образом, серия побед Рыбакиной на грунте насчитывает 14 матчей подряд.

За последние десять лет такая серия была только у трех теннисисток: американки Серены Уильямс, румынки Симоны Халеп и польки Иги Швёнтек.

Ранее был представлен видеообзор матча Юлия Путинцева – Кэролайн Долхайд (6:2, 6:2). 

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