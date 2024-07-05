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Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы во втором круге Уимблдона

Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы во втором круге Уимблдона Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Казахстанская теннисистка, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала свой выход в третий круг Открытого чемпионата Великобритании, сообщает Zakon.kz.

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Во втором раунде первая ракетка Казахстана одержала победу над представительницей Германии Лаурой Зигемунд (72 WTA) со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

"С Лаурой всегда тяжело играть. На наших матчах на корте всегда очень ветрено. Встреча была тяжелой, очень рада, что смогла победить. Надеюсь, в следующем матче я сыграю более убедительно. Конечно, звание чемпионки Уимблдона-2022 придает мне уверенности, но каждая игра – отдельная история. Всегда тяжело, даже в 2022 году у меня были тяжелые матчи в сетке", – сказала Рыбакина на пресс-конференции после матча.

В стартовом раунде Елена Рыбакина выиграла у Елены Габриэлы-Русе (152 WTA) со счетом 6:3, 6:1. Благодаря этой победе казахстанка приблизилась к уникальному достижению на Уимблдоне. Елена приблизилась к тройке сильнейших теннисисток в открытой эре, которые имеют наибольший процент побед в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Великобритании.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в первом круге Уимблдона. 

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