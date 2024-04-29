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Мария Саккари не смогла выйти в 1/4 финала "Мастерса" в Мадриде

Мария Саккари не смогла выйти в 1/4 финала Мастерса в Мадриде Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Шестая ракетка мира Мария Саккари (Греция) не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В 1/8 финала она уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе, сообщает Zakon.kz.

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Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Беатрис Хаддад-Майи.

Спортсменки провели на корте 1 час 49 минут. Хаддад-Майя выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Саккари три подачи навылет, столько же раз она ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Беатрис Хаддад-Майя поспорит с победительницей матча между Игой Швёнтек (Польша) и Сарой Соррибес-Тормо (Испания).

Ранее на "Мастерсе" в Мадриде определилась первая участница четвертьфинала в женском одиночном разряде.

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