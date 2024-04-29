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"Мастерс" в Мадриде: определилась первая участница четвертьфинала в женском одиночном разряде

Онс Жабер пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Девятая ракетка мира Онс Жабер пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Теннисистка из Туниса обыграла Елену Остапенко (№10 WTA, Латвия), сообщает Zakon.kz.

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Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 7 минут. Жабер выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из шести. Остапенко один раз подала навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных.

В четвертьфинале грунтового "тысчника" в Мадриде Жабер сыграет с победительницей американского противостояния Кори Гауфф vs Мэдисон Кис.

Ранее Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы в третьем круге "Мастерса" в Мадриде.

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