"Мастерс" в Мадриде: определилась первая участница четвертьфинала в женском одиночном разряде

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 7 минут. Жабер выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из шести. Остапенко один раз подала навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных.

The love affair with Madrid continues 🫶@Ons_Jabeur wins her ninth match in a row in the Spanish capital to advance to the quarterfinals once again. #MMOPEN pic.twitter.com/biRJ6spW1s