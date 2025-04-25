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Все о теннисе

Паолини и Саккари вышли в третий круг "тысячника" в Мадриде

Паолини и Саккари вышли в третий круг &quot;тысячника&quot; в Мадриде , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 16:41 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
На грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) проходят матчи второго круга. Топовые теннисистки Жасмин Паолини (Италия) и Мария Саккари (Греция) вышли в третий раунд, где сыграют между собой, сообщает Zakon.kz.

Шестая ракетка мира Паолини обыграла британку Кэти Бултер (40 WTA) со счетом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час. Паолини один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Бултер два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырех заработанных.

Далее Жасмин Паолини встретится с бывшей третьей ракеткой мира Марией Саккари (82 WTA), которая выиграла у Магды Линетт (Польша) со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Саккари два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Линетт шесть эйсов, пять двойных ошибок и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Ранее испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде из-за травмы спины.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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