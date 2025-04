Паолини и Саккари вышли в третий круг "тысячника" в Мадриде

Шестая ракетка мира Паолини обыграла британку Кэти Бултер (40 WTA) со счетом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час. Паолини один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Бултер два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырех заработанных.

Далее Жасмин Паолини встретится с бывшей третьей ракеткой мира Марией Саккари (82 WTA), которая выиграла у Магды Линетт (Польша) со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Саккари два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Линетт шесть эйсов, пять двойных ошибок и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Finding her form 🙌@mariasakkari defeats Linette 7-6(5), 6-3 to move into Round 3! #MMOPEN pic.twitter.com/S6EzcC2qc5