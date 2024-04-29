Рыбакина установила рекорд и идет за новым титулом

Сара Бейлек (Чехия) – Елена Рыбакина (Казахстан). 29 апреля, 20:15 (время Астаны)





Сильнейшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира на кортах Мадрида установила рекорд – она одержала 14-ю подряд победу на грунте. За последние десять лет такое же достижение на этом покрытии смогли оформить только Серена Уильямс, Симона Халеп и Ига Свентек.





В столицу Испании 24-летняя Елена прибыла после победы на грунтовом турнире в немецком Штутгарте и является одной из главных фавориток. Она провела уже два матча, не отдав соперницам ни сета, сначала обыграв Лючию Бронцетти (6:4, 6:3), а затем Маяр Шериф (6:1, 6:4). Отдохнув чуть менее недели, Елена снова показывает свой максимальный уровень.





Соперницей Рыбакиной по третьему кругу станет менее опытная спортсменка – 18-летняя Сара Бейлек. Представительница Чехии является победительницей квалификации. В основной сетке она стартовала с первого круга, выбив из турнира мощных соперниц – Анну Блинкову (4:6, 6:3, 6:3), Анну Калинскую (6:1, 6:4), Эшлин Крюгер (6:3, 6:1). Каждую из этих побед можно назвать мини-сенсацией, ведь Бейлек занимает в рейтинге WTA пока что лишь 136-е место.





Чешка неплохо подает и перемещается на корте, демонстрируя уверенность. Ее можно назвать очень перспективной, но все-таки для борьбы с хладнокровной, стратегически точной и мощной Рыбакиной ей не хватит опыта, в том числе психологического.





Неплохой коэффициент предлагается на то, что Рыбакина выиграет первый сет всухую, он равен 13. Также можно сделать ставку на победу казахстанки во всем турнире – здесь ее шансы оцениваются с кэффом 2.4.





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