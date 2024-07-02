Елена Рыбакина и Юлия Путинцева стартуют на Уимблдоне-2024. Расписание матчей на 2 июля
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В стартовой игре Елена Рыбакина встретится с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния, 152 WTA). Матч пройдет на первом корте первым запуском и начнется ровно в 17:00 по времени Астаны.
Юлия Путинцева сразится за выход во второй раунд с экс-первой ракеткой мира из Германии Анжеликой Кербер, которая в текущем рейтинге занимает 221-е место. Поединок состоится на 12-м корте третьим запуском и начнется ориентировочно в 18:30.
Ранее во второй круг Открытого чемпионата Великобритании вышел лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик.
Расписание матчей на 2 июля:
Центральный корт. Начало в 17:30 (по времени Астаны)
Маркета Вондроушова (Чехия) – Джессика Бузас-Манейро (Испания)
Далее Новак Джокович (Сербия, 2) – Вит Копршива (Чехия, Q)
Далее Энди Маррей (Великобритания) – Томас Махач (Чехия)
Корт №1. Начало в 17:00
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Елена-Габриэла Рузе (Румыния)
Далее Александр Зверев (Германия, 4) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания)
Далее Ига Швёнтек (Польша, 1) – София Кенин (США)
Корт №2. Начало в 15:00
Джессика Пегула (США, 5) – Эшлин Крюгер (США)
Далее Андрей Рублёв (Россия, 6) – Франсиско Комесанья (Аргентина)
Далее Джек Дрэйпер (Великобритания, 28) – Элиас Имер (Швеция, Q)
Далее Онс Жабер (Тунис, 10) – Моюка Учиджима (Япония)
Корт №3. Начало в 15:00
Хуберт Хуркач (Польша, 7) – Раду Албот (Молдавия, Q)
Далее Кэти Бултер (Великобритания, 32) – Татьяна Мария (Германия)
Далее Кэмерон Норри (Великобритания) – Факундо Диас (Аргентина)
Далее Даниэль Коллинз (США, 11) – Клара Таусон (Дания)
Корт №12. Начало в 15:00
Алекс Де Минаур (Австралия, 9) – Джеймс Дакворт (Австралия, LL)
Далее Елена Остапенко (Латвия, 13) – Айла Томлянович (Австралия, WC)
Далее Юлия Путинцева (Казахстан) – Анжелик Кербер (Германия, WC)
Далее Алехандро Табило (Чили, 24) – Дэниэл Эванс (Великобритания)
Корт №18. Начало в 15:00
Хэрриет Дарт (Великобритания) – Чжуосюань Бай (Китай, Q)
Далее Стефанос Циципас (Греция, 11) – Таро Даниэль (Япония)
Далее Тэйлор Фритц (США, 13) – Кристофер О’Коннелл (Австралия)
Далее Элина Свитолина (Украина, 21) – Магда Линетт (Польша)
Корт №4. Начало в 15:00
Даяна Ястремская (Украина, 28) – Надя Подорошка (Аргентина)
Далее Томас Мартин Эчеверри (Аргентина, 30) – Лука Нарди (Италия)
Далее Людмила Самсонова (Россия, 15) – Ребека Машарова (Испания)
Далее Франциско Черундоло (Аргентина, 26) – Роман Сафиуллин (Россия)
Далее Мария Лурдес Карле (Аргентина) – Кэти Волынец (США, Q)
Корт №5. Начало в 15:00
Кристина Букша (Испания) – Ана Богдан (Румыния)
Далее Ангелина Калинина (Украина) – Элина Аванесян (Россия)
Далее Эмил Руусувуори (Финляндия) – Маккензи Макдональд (США)
Далее Кантен Гали (Франция) – Кристофер Юбэнкс (США)
Корт №6. Начало в 15:00
Ёсихито Нисиока (Япония) – Нуно Боргеш (Португалия)
Далее Бернарда Пера (США) – Анастасия Потапова (Россия)
Далее Кеи Нишикори (Япония, PR) – Артур Риндеркнех (Франция)
Корт №7. Начало в 15:00
Лоренцо Музетти (Италия, 25) – Констан Лестьенн (Франция, Q)
Далее Артур Фис (Франция) – Доминик Штрикер (Швейцария, PR)
Далее Осеан Доден (Франция) – Дарья Снигур (Украина, Q)
Корт №8. Начало в 15:00
Лаура Зигемунд (Германия) – Катерина Байндль (Украина, PR)
Далее Джейкоб Фёрнли (Великобритания, WC) – Алехандро Моро-Каньяс (Испания, Q)
Далее Маяр Шериф (Египет) – Далма Галфи (Венгрия, Q)
Далее Виктория Голубич (Швейцария) – Юле Нимайер (Германия)
Корт №9. Начало в 15:00
Алексей Попырин (Австралия) – Тьяго Монтейро (Бразилия)
Далее Мари Бузкова (Чехия) – Хулия Риера (Аргентина)
Далее Флавио Коболли (Италия) – Ринки Хиджиката (Австралия)
Далее Мария Осорио (Колумбия) – Лорен Дэвис (США, PR)
Корт №10. Начало в 15:00
Ван Синью (Китай) – Виктория Томова (Болгария)
Далее Федерико Кория (Аргентина) – Адам Уолтон (Австралия, Q)
Далее Робин Монтгомери (США, Q) – Оливия Гадеки (Австралия, Q)
Далее Лука Пуйе (Франция, Q) – Ласло Джере (Сербия)
Корт №14. Начало в 15:00
Пол Джабб (Великобритания, WC) – Тьяго Сейбот Уайлд (БРА)
Далее Каролин Гарсия (Франция, 23) – Анна Блинкова (Россия)
Далее Карен Хачанов (Россия, 21) – Аслан Карацев (Россия)
Далее Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 20) – Магдалена Френх (Польша)
Корт №15. Начало в 15:00
Хауме Муньяр (Испания) – Билли Харрис (Великобритания, WC)
Далее Анна Калинская (Россия, 17) – Панна Удварди (Венгрия)
Далее Генри Сирл (Великобритания, WC) – Маркос Гирон (США)
Далее Франческа Джонс (Великобритания, WC) – Петра Мартич (Хорватия)
Корт №16. Начало в 15:00
Себастьян Корда (США, 20) – Джованни Мпетши-Перрикар (Франция, LL)
Далее Хольгер Руне (Дания, 15) – Сун-Ву Квон (Южная Корея, PR)
Далее Каролин Возняцки (Дания, WC) – Алисия Паркс (США, Q)
Далее Барбора Крейчикова (Чехия, 31) – Вероника Кудерметова (Россия)
Корт №17. Начало в 15:00
Лучано Дардери (Италия) – Ян Чоински (Великобритания, WC)
Далее Лейла Фернандес (Канада, 30) – Лючия Бронцетти (Италия)
Далее Катержина Синякова (Чехия, 27) – Марина Стакушич (Канада, Q)
Не ранее 21:30 Феликс Оже (Канада, 17) – Танаси Коккинакис (Австралия).
Ранее определился соперник Александра Бублика по второму кругу Уимблдона-2024.