Елена Рыбакина и Юлия Путинцева стартуют на Уимблдоне-2024. Расписание матчей на 2 июля

Вторник, 2 июля – второй игровой день на Уимблдонском турнире. На корт выйдут две казахстанские теннисистки Елена Рыбакина (4 WTA) и Юлия Путинцева (35 WTA). Zakon.kz представляет расписание матчей.

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В стартовой игре Елена Рыбакина встретится с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния, 152 WTA). Матч пройдет на первом корте первым запуском и начнется ровно в 17:00 по времени Астаны.

Юлия Путинцева сразится за выход во второй раунд с экс-первой ракеткой мира из Германии Анжеликой Кербер, которая в текущем рейтинге занимает 221-е место. Поединок состоится на 12-м корте третьим запуском и начнется ориентировочно в 18:30.

Ранее во второй круг Открытого чемпионата Великобритании вышел лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик.

Расписание матчей на 2 июля:

Центральный корт. Начало в 17:30 (по времени Астаны)

Маркета Вондроушова (Чехия) – Джессика Бузас-Манейро (Испания)

Далее Новак Джокович (Сербия, 2) – Вит Копршива (Чехия, Q)

Далее Энди Маррей (Великобритания) – Томас Махач (Чехия)

Корт №1. Начало в 17:00

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Елена-Габриэла Рузе (Румыния)

Далее Александр Зверев (Германия, 4) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания)

Далее Ига Швёнтек (Польша, 1) – София Кенин (США)

Корт №2. Начало в 15:00

Джессика Пегула (США, 5) – Эшлин Крюгер (США)

Далее Андрей Рублёв (Россия, 6) – Франсиско Комесанья (Аргентина)

Далее Джек Дрэйпер (Великобритания, 28) – Элиас Имер (Швеция, Q)

Далее Онс Жабер (Тунис, 10) – Моюка Учиджима (Япония)

Корт №3. Начало в 15:00

Хуберт Хуркач (Польша, 7) – Раду Албот (Молдавия, Q﻿)

Далее Кэти Бултер (Великобритания, 32) – Татьяна Мария (Германия)

Далее Кэмерон Норри (Великобритания) – Факундо Диас (Аргентина)

Далее Даниэль Коллинз (США, 11) – Клара Таусон (Дания)

Корт №12. Начало в 15:00

Алекс Де Минаур (Австралия, 9) – Джеймс Дакворт (Австралия, LL)

Далее Елена Остапенко (Латвия, 13) – Айла Томлянович (Австралия, WC﻿)

Далее Юлия Путинцева (Казахстан) – Анжелик Кербер (Германия, WC﻿)

Далее Алехандро Табило (Чили, 24) – Дэниэл Эванс (Великобритания)

Корт №18. Начало в 15:00

Хэрриет Дарт (Великобритания) – Чжуосюань Бай (Китай, Q)

Далее Стефанос Циципас (Греция, 11) – Таро Даниэль (Япония)

Далее Тэйлор Фритц (США, 13) – Кристофер О’Коннелл (Австралия)

Далее Элина Свитолина (Украина, 21) – Магда Линетт (Польша)

Корт №4. Начало в 15:00

Даяна Ястремская (Украина, 28) – Надя Подорошка (Аргентина)

Далее Томас Мартин Эчеверри (Аргентина, 30) – Лука Нарди (Италия)

Далее Людмила Самсонова (Россия, 15) – Ребека Машарова (Испания)

Далее Франциско Черундоло (Аргентина, 26) – Роман Сафиуллин (Россия)

Далее Мария Лурдес Карле (Аргентина) – Кэти Волынец (США, Q)

Корт №5. Начало в 15:00

Кристина Букша (Испания) – Ана Богдан (Румыния)

Далее Ангелина Калинина (Украина) – Элина Аванесян (Россия)

Далее Эмил Руусувуори (Финляндия) – Маккензи Макдональд (США)

Далее Кантен Гали (Франция) – Кристофер Юбэнкс (США)

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Корт №6. Начало в 15:00

Ёсихито Нисиока (Япония) – Нуно Боргеш (Португалия)

Далее Бернарда Пера (США) – Анастасия Потапова (Россия)

Далее Кеи Нишикори (Япония, PR) – Артур Риндеркнех (Франция)

Корт №7. Начало в 15:00

Лоренцо Музетти (Италия, 25) – Констан Лестьенн (Франция, Q)

Далее Артур Фис (Франция) – Доминик Штрикер (Швейцария, PR)

Далее Осеан Доден (Франция) – Дарья Снигур (Украина, Q)

Корт №8. Начало в 15:00

Лаура Зигемунд (Германия) – Катерина Байндль (Украина, PR)

Далее Джейкоб Фёрнли (Великобритания, WC) – Алехандро Моро-Каньяс (Испания, Q)

Далее Маяр Шериф (Египет) – Далма Галфи (Венгрия, Q﻿)

Далее Виктория Голубич (Швейцария) – Юле Нимайер (Германия)

Корт №9. Начало в 15:00

Алексей Попырин (Австралия) – Тьяго Монтейро (Бразилия)

Далее Мари Бузкова (Чехия) – Хулия Риера (Аргентина)

Далее Флавио Коболли (Италия) – Ринки Хиджиката (Австралия)

Далее Мария Осорио (Колумбия) – Лорен Дэвис (США, PR)

Корт №10. Начало в 15:00

Ван Синью (Китай) – Виктория Томова (Болгария)

Далее Федерико Кория (Аргентина) – Адам Уолтон (Австралия, Q﻿)

Далее Робин Монтгомери (США, Q﻿) – Оливия Гадеки (Австралия, Q﻿)

Далее Лука Пуйе (Франция, Q) – Ласло Джере (Сербия)

Корт №14. Начало в 15:00

Пол Джабб (Великобритания, WC) – Тьяго Сейбот Уайлд (БРА)

Далее Каролин Гарсия (Франция, 23) – Анна Блинкова (Россия)

Далее Карен Хачанов (Россия, 21) – Аслан Карацев (Россия)

Далее Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 20) – Магдалена Френх (Польша)

Корт №15. Начало в 15:00

Хауме Муньяр (Испания) – Билли Харрис (Великобритания, WC﻿)

Далее Анна Калинская (Россия, 17) – Панна Удварди (Венгрия)

Далее Генри Сирл (Великобритания, WC) – Маркос Гирон (США)

Далее Франческа Джонс (Великобритания, WC﻿) – Петра Мартич (Хорватия)

Корт №16. Начало в 15:00

Себастьян Корда (США, 20) – Джованни Мпетши-Перрикар (Франция, LL)

Далее Хольгер Руне (Дания, 15) – Сун-Ву Квон (Южная Корея, PR)

Далее Каролин Возняцки (Дания, WC) – Алисия Паркс (США, Q)

Далее Барбора Крейчикова (Чехия, 31) – Вероника Кудерметова (Россия)

Корт №17. Начало в 15:00

Лучано Дардери (Италия) – Ян Чоински (Великобритания, WC)

Далее Лейла Фернандес (Канада, 30) – Лючия Бронцетти (Италия)

Далее Катержина Синякова (Чехия, 27) – Марина Стакушич (Канада, Q)

Не ранее 21:30 Феликс Оже (Канада, 17) – Танаси Коккинакис (Австралия).

Ранее определился соперник Александра Бублика по второму кругу Уимблдона-2024.

