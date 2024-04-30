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Женская сборная Казахстана сыграет с Южной Кореей в плей-офф Чемпионата мира

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг 2024 года Фото: KTF
Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг 2024 года. Определились соперницы женской сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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За право выйти в стадию квалификации казахстанки дома в Астане встретятся с командой Южной Кореи. Матчи пройдут либо 15-16, либо 16-17 ноября 2024 года.

Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи.

Ранее на Billie Jean King Cup Qualifiers Анна Данилина и Жибек Куламбаева обыграли одну из сильнейших пар мира.

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Пахита Амири
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