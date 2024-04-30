Все о теннисе
Женская сборная Казахстана сыграет с Южной Кореей в плей-офф Чемпионата мира
Фото: KTF
Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг 2024 года. Определились соперницы женской сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.
"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!
За право выйти в стадию квалификации казахстанки дома в Астане встретятся с командой Южной Кореи. Матчи пройдут либо 15-16, либо 16-17 ноября 2024 года.
Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи.
Ранее на Billie Jean King Cup Qualifiers Анна Данилина и Жибек Куламбаева обыграли одну из сильнейших пар мира.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript