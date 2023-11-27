Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Женская сборная Казахстана сыграет с Японией в отборочном этапе Кубка Билли Джин Кинг 2024

Женская сборная Казахстана сыграет с Японией за право выступить на чемпионате мира 2024 Фото: ktf.kz
В Малаге (Испания) прошла жеребьевка квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг на 2024 год. Женская сборная Казахстана сыграет с командой Японии, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

За право выйти в финальную стадию казахстанки на выезде будут бороться со сборной Японии. Матчи пройдут 12-13 апреля 2024 года. Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи.

Женская сборная Казахстана сыграет с Японией за право выступить на чемпионате мира 2024

Фото: BJKCup

Национальная команда Казахстана встречалась с дружиной Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг – пять раз. Счет в личных противостояниях 4:1 в пользу теннисисток из Страны восходящего солнца, но все эти матчи проходили, когда обе команды играли еще не в Мировой группе, а в зоне Азия/Океания. В мировом рейтинге сборная Японии занимает 20-е место, казахстанки на 9-м.

Ранее в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2023 сборная Казахстана не смогла преодолеть групповой этап. 

Читайте также

Определился соперник мужской сборной Казахстана по квалификации Davis Cup 2024

Сборная Италии впервые за 47 лет выиграла Кубок Дэвиса

Новак Джокович: Я должен взять на себя ответственность за это поражение

Пахита Амири
Казахстан Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Магомед Адиев
Магомед Адиев прокомментировал слухи вокруг перехода в "Актобе"
Сора Рахмонова вышла замуж за депутата
Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата
Футбол Рекорд Игрока
Роналду набрал "60+ очков" за год и повторил свой рекорд в десятый раз
Мерхат Туяков
Казахстанский военнослужащий выиграл "золото" на международном турнире по джиу-джитсу
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления