Женская сборная Казахстана сыграет с Японией в отборочном этапе Кубка Билли Джин Кинг 2024

В Малаге (Испания) прошла жеребьевка квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг на 2024 год. Женская сборная Казахстана сыграет с командой Японии, сообщает Zakon.kz.

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За право выйти в финальную стадию казахстанки на выезде будут бороться со сборной Японии. Матчи пройдут 12-13 апреля 2024 года. Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи.

Фото: BJKCup

Национальная команда Казахстана встречалась с дружиной Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг – пять раз. Счет в личных противостояниях 4:1 в пользу теннисисток из Страны восходящего солнца, но все эти матчи проходили, когда обе команды играли еще не в Мировой группе, а в зоне Азия/Океания. В мировом рейтинге сборная Японии занимает 20-е место, казахстанки на 9-м.



Ранее в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2023 сборная Казахстана не смогла преодолеть групповой этап.