Зарина Дияс откроет противостояние Казахстан – Республика Корея в Кубке Билли Джин Кинг
В первый игровой день, в субботу, 16 ноября, в 13:00 на корт выйдут Зарина Дияс против Да Ён Бэк. После завершения этого матча сыграют Елена Рыбакина и Сон Хён Пак.
Зарина Дияс – Да Ён Бэк. Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. Победитель противостояния пробьется в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в апреле 2025 года.
Елена Рыбакина и Сон Хён Пак. Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Во второй игровой день, 17 ноября, в воскресенье в 12:00 противостояние откроют Елена Рыбакина – Да Ён Бэк. Затем Зарина Дияс должна сыграть с Сон Хён Пак. В заключительной парной игре (если она понадобится) будут играть Анна Данилина/Жибек Куламбаева – Ку Ен Ву/Дабин Ким.
Анна Данилина/Жибек Куламбаева – Ку Ен Ву/Дабин Ким. Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В прямом эфире все матчи покажет телеканал Qazsport.
Ранее Елена Рыбакина и другие казахстанские теннисистки провели автограф-сессию и мастер-класс для юных игроков.