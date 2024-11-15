Зарина Дияс откроет противостояние Казахстан – Республика Корея в Кубке Билли Джин Кинг

Состоялась жеребьевка плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Республики Корея, сообщает Zakon.kz.

В первый игровой день, в субботу, 16 ноября, в 13:00 на корт выйдут Зарина Дияс против Да Ён Бэк. После завершения этого матча сыграют Елена Рыбакина и Сон Хён Пак.

Зарина Дияс – Да Ён Бэк. Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz

Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. Победитель противостояния пробьется в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в апреле 2025 года.

Елена Рыбакина и Сон Хён Пак. Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz

Во второй игровой день, 17 ноября, в воскресенье в 12:00 противостояние откроют Елена Рыбакина – Да Ён Бэк. Затем Зарина Дияс должна сыграть с Сон Хён Пак. В заключительной парной игре (если она понадобится) будут играть Анна Данилина/Жибек Куламбаева – Ку Ен Ву/Дабин Ким.



Анна Данилина/Жибек Куламбаева – Ку Ен Ву/Дабин Ким. Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz

В прямом эфире все матчи покажет телеканал Qazsport.

Ранее Елена Рыбакина и другие казахстанские теннисистки провели автограф-сессию и мастер-класс для юных игроков.

