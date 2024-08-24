Анна Данилина не смогла выйти в финал турнира в Мексике

В Монтеррее (Мексика) проходит турнир WTA-500 (хард). Полуфинальный матч провела казахстанская теннисистка Анна Данилина в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в финал Анна Данилина вместе с россиянкой Ириной Хромачёвой проиграли дуэту Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова (Россия) со счетом 6:7, 4:6.

В Мексике Олмос и Панова выступают под первым номером.

Теперь Анна Данилина отправится в Нью-Йорк для участия в Открытом чемпионате США.

Ранее первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (4 WTA) объявила о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым.