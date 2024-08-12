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Юные теннисисты Казахстана отличились на международных турнирах

юные теннисистки Фото: ktf.kz
На минувшей неделе хорошие результаты на турнирах серии Tennis Europe среди игроков до 12 лет показали казахстанские юниоры, сообщает Zakon.kz.

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В немецком Карлсруэ завершился турнир первой категории. Полина Лазаренко стала чемпионкой в парном разряде. Казахстанка в дуэте с Раей Петковой (Болгария) в решающей игре одержала волевую победу над немками Найле Буи / Дарья Строгалшикова – 4:6, 7:6, 10:8. В одиночном разряде Полина в финале проиграла немке Лиузе Симо – 3:6, 5:7.

На турнире второй категории в Черногории Акзере Еримбет и Эмилия Старусева стали финалистками. В матче за титул казахстанки уступили Полине Кашытсиной (Россия) / Софье Трибой (Украина) – 3:6, 4:6.

Психология играет огромную роль в спорте, включая такой популярный вид, как теннис, требующий от игроков не только физической выносливости, но и умения контролировать свои эмоции и сохранять концентрацию. Zakon.kz предлагает рассмотреть основные принципы психологии в большом теннисе.

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