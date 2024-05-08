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В Японии Зарина Дияс одержала первую победу за последние два года

теннисистка Фото: ktf.kz
У Зарины Дияс – первая победа за два года и три месяца. За час с небольшим казахстанка переиграла 388-ю ракетку мира Рутуя Бхосале (Индия) со счетом 7:5, 6:3 на старте турнира серии ITF W 75 в Фукуоке, сообщает Zakon.kz.

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В последний раз Зарина выходила на корт 18 января 2022 года. В первом круге Открытого чемпионата Австралии Дияс тогда проиграла Елене Рыбакиной со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 1:6. После этого Зарина вынужденно брала паузу из-за травмы и восстановления после нее.

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