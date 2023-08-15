Видео: Винус Уильямс одержала волевую победу в стартовом матче "Мастерса" в США
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По ходу встречи Уильямс проигрывала – 1:4 в первой партии и 1:5 – во второй. Однако американская теннисистка, получившая WC (уйлд-кард), смогла переломить ход матча в свою пользу.
Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. На счету Уильямс одна подача навылет, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти. Кудерметова сделала три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов.
Во втором круге Винус Уильямс встретится с победителем пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Александра Саснович (Беларусь).
Ранее казахстанская теннисистка Анна Данилина проиграла в первом круге парного разряда.