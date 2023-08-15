Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Видео: Винус Уильямс одержала волевую победу в стартовом матче "Мастерса" в США

Винус Уильямс одержала волевую победу в стартовом матче Мастерса в США Фото: wtatennis
Легендарная американская теннисистка Винус Уильямс провела матч первого круга на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США). Экс-первая ракетка мира в тяжелейшей игре одержала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой со счетом 6:4, 7:5, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

По ходу встречи Уильямс проигрывала – 1:4 в первой партии и 1:5 – во второй. Однако американская теннисистка, получившая WC (уйлд-кард), смогла переломить ход матча в свою пользу.

Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. На счету Уильямс одна подача навылет, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти. Кудерметова сделала три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов.

Во втором круге Винус Уильямс встретится с победителем пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Александра Саснович (Беларусь).

Ранее казахстанская теннисистка Анна Данилина проиграла в первом круге парного разряда. 

Читайте также

Видеообзор самых зрелищных матчей "Мастерса" в Цинциннати. Результаты дня

Анна Данилина проиграла в первом круге "Мастерса" в Цинциннати в парном разряде

Теннисные битвы в Цинциннати – в раскладах от Olimpbet

Пахита Амири
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в СпецЦОНах
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в спецЦОНах
курс доллара
Курс доллара резко вырос на торгах 14 августа
подсолнухи
Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 августа
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления