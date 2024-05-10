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Доминик Тим подтвердил, что завершит карьеру в этом году

Доминик Тим подтвердил, что завершит карьеру в этом году Фото: domithiem/Х
Бывший третий номер мирового рейтинга Доминик Тим подтвердил, что завершит спортивную карьеру в конце 2024 года. Австрийский теннисист признался, что долго обдумывал это решение, сообщает Zakon.kz.

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30-летний Тим является чемпионом турнира "Большого шлема" US Open-2020. Кроме того, на его счету еще 16 побед на турнирах ATP – один из них серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе в 2019 году. Также он дважды играл в финалах Итогового турнира ATP: в 2019 году он в трех партиях уступил греческому теннисисту Стефаносу Циципасу – 7:6 (8:6), 2:6, 6:7 (4:7), а в 2020 проиграл россиянину Даниилу Медведеву – 6:4, 6:7 (2:7), 4:6.

"Сезон 2024 года станет для меня последним. Мое запястье не в таком состоянии, в каком должно быть. Я оглядываюсь на путь, который прошел, и он был невероятным. Это решение я очень долго обдумывал", – рассказал теннисист в социальных сетях.

В СМИ появилась информация, что Тим планирует завершить карьеру в октябре этого года после домашнего турнира категории ATP-500 в Вене. Он состоится с 21 по 27 октября.

Ранее Александр Бублик сенсационно проиграл во втором круге "Мастерса" в Риме. 

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Пахита Амири
Австрия 2024 год
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