Видеообзор матча Юлии Путинцевой против первой ракетки мира Иги Швёнтек

В Риме (Италия) проходит грунтовый турнир серии "Мастерс" (WTA-1000). Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч третьего круга против лидера мирового рейтинга Иги Швёнтек. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка Казахстана проиграла польской спортсменке со счетом 3:6, 4:6. Стоит отметить, что во второй партии Путинцева вышла вперед со счетом 4:1, но не смогла удержать преимущество. В очном противостоянии Швёнтек ведет (4:0).





В четвертом раунде Ига Швёнтек сыграет с вернувшейся из декретного отпуска экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер (Германия).

Ранее стало известно, что Александр Бублик и Бен Шелтон стали первыми четвертьфиналистами мужского парного разряда "Мастерса" в Риме.