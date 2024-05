Александр Бублик вместе с Беном Шелтоном стали первыми полуфиналистами парного разряда "Мастерса" в Риме

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

В игре за выход в полуфинал казахстанец в паре с американцем Беном Шелтоном одержали победу над аргентинским дуэтом Франциско Черундоло / Томас Мартин Этчеверри со счетом 1:6, 6:4, 10:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Бублик и Шелтон допустили четыре двойные ошибки, реализовали один заработанный брейк-пойнт и не смогли подать навылет.

Semi-final bound 💪@BenShelton & @BublikAlexander the dream team in Rome as they defeat Cerundolo/Etcheverry in a match tiebreak#IBI24 pic.twitter.com/Izwp7eN7mL