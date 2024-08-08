Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

"Мастерс" в Монреале: Бублик и Шелтон провели матч второго круга в парном разряде против Синнера и Дрейпера

Бублик и Шелтон провели матч второго круга в парном разряде против Синнера и Дрейпера Фото: АТР
В Монреале (Канада) проходит турнир серии "Мастерс" (АТР-1000). Казахстанский теннисист Александр Бублик провел матч второго круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

100% ЖЕҢІС! Страховка первой ставки от Olimpbet: вернем сумму первой ставки до 100 тыс. тенге, если не сыграет. Сделайте первую ставку победителя!

Бублик вместе с американским игроком Беном Шелтоном проиграли паре Янник Синнер (Италия) / Джек Дрейпер (Великобритания) со счетом 6:7, 1:6. Продолжительность встречи составила всего 58 минут. 


Таким образом, лидер мужской сборной Казахстана завершил выступление на турнире в Монреале.

Ранее Александр Бублик в первом круге одиночного разряда потерпел поражение от своего партнера по парному турниру Бена Шелтона.

Читайте также

Анна Данилина вышла во второй круг "тысячника" в Торонто

Рафаэль Надаль снялся с US Open-2024 и завершит сезон без побед в матчах турниров "Большого шлема"

"Кадр дня": Бублик исполнил необычный удар в матче с Шелтоном на "Мастерсе" в Монреале

Пахита Амири
Бублик Александр Канада США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бокс
Оралбай – Хижняк: определился победитель финального боя
Париж-2024 Количество Медалей
Какое место занимает Казахстан за четыре дня до завершения Олимпиады-2024
Олимпийские игры
Дважды "серебро" и другие итоги спортсменов Казахстана за 7 августа
На олимпийских соревнованиях по серфингу из воды вынырнул кит
На олимпийских соревнованиях по серфингу из воды вынырнул кит
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: