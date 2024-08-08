"Мастерс" в Монреале: Бублик и Шелтон провели матч второго круга в парном разряде против Синнера и Дрейпера

В Монреале (Канада) проходит турнир серии "Мастерс" (АТР-1000). Казахстанский теннисист Александр Бублик провел матч второго круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Бублик вместе с американским игроком Беном Шелтоном проиграли паре Янник Синнер (Италия) / Джек Дрейпер (Великобритания) со счетом 6:7, 1:6. Продолжительность встречи составила всего 58 минут.





Таким образом, лидер мужской сборной Казахстана завершил выступление на турнире в Монреале.

Ранее Александр Бублик в первом круге одиночного разряда потерпел поражение от своего партнера по парному турниру Бена Шелтона.