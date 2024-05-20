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Рекордное количество казахстанцев сыграет в квалификации "Ролан Гаррос – 2024"

Рекордное количество казахстанцев сыграет в квалификации Ролан Гаррос-2024 Фото: rolandgarros
В Париже прошла жеребьевка квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису. В отборочном раунде "Ролан Гаррос – 2024" выступит рекордное количество казахстанских теннисистов, сообщает Zakon.kz.

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В мужской части состязаний сыграют: Михаил Кукушкин, Денис Евсеев, Бейбит Жукаев и Дмитрий Попко. Если Михаил уже давно играет на песчаных кортах Парижа, а Попко выступал ранее в квалификации, но еще не пробивался в основную сетку "Ролан Гаррос", то Жукаев и Евсеев вообще дебютируют на этом турнире из серии "Большого шлема".

20 мая будут сыграны первые матчи квалификации. В стартовый игровой день на корт выйдут два казахстанца. Денису Евсееву (167 АТР) будет противостоять болгарин Адриан Андреев (236 АТР), а Бейбит Жукаев (171 АТР) постарается сломить сопротивление аргентинца Хуана Мануэля Серундоло (178 АТР).

Опытный Михаил Кукушкин (135 АТР) на старте выступит против швейцара Леандро Риди (151 АТР), Дмитрий Попко (229 АТР) сразится с французом Валентином Рое (200 АТР).

Основной турнир Открытого чемпионата Франции – 2024 пройдет с 25 мая по 8 июня. Честь Казахстана в основной сетке будут защищать: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик и Александр Шевченко – в одиночных разрядах. Анна Данилина и Александр Недовесов – в парных разрядах.

Ранее стало известно, что Александр Бублик потерял две позиции в обновленном рейтинге АТР, а Александр Недовесов установил личный рекорд.

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