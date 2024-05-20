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"Ролан Гаррос – 2024": Денис Евсеев проиграл в первом раунде квалификации

Денис Евсеев проиграл в первом раунде квалификации Ролан Гаррос Фото: KTF
На Открытом чемпионате Франции по теннису стартовал отборочный раунд. Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга квалификации одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В стартовый игровой день Денис Евсеев (167 АТР) проиграл болгарину Адриану Андрееву (236 АТР) со счетом 6:3, 4:6, 6:7. Ранее соперники не встречались между собой.

Денис Евсеев впервые выступил в квалификации Открытого чемпионата Франции.

Также в борьбе за выход в основную сетку "Ролан Гаррос" примут участие другие казахстанские теннисисты: Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко.

Ранее Бейбит Жукаев не смог преодолеть стартовый круг квалификации "Ролан Гаррос – 2024".

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