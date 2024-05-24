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Александр Бублик проиграл в полуфинальном матче турнира в Лионе

Александр Бублик проиграл в полуфинальном матче турнира в Лионе Фото: АТР
19-я ракетка мира Александр Бублик проиграл в полуфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция), сообщает Zakon.kz.

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В полуфинальном матче он сразился с французским теннисистом Джованни Мпетчи Перрикаром.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:5 в пользу француза.

Встреча продлилась 1 час 17 минут. В ее рамках Перрикар три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из десяти. На счету Бублика восемь эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-поинт.

Для Александра Бублика это был первый в карьере полуфинал турнира ATP на грунте.

Ранее сообщалось, что в четвертьфинале Бублик обыграл 57-ю ракетку мира россиянина Павла Котова.

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