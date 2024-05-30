"Ролан Гаррос – 2024": матч Юлии Путинцевой приостановлен из-за дождя

На "Ролан Гаррос – 2024" все матчи, которые проходят на открытых кортах, были приостановлены из-за дождя. Казахстанская теннисистка проводит встречу против испанки Паулы Бадосы, сообщает Zakon.kz.

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Встреча Юлии Путинцевой была прервана во второй партии при счете (6:4, 0:2). Первый сет выиграла казахстанка, а во втором вперед вышла бывшая вторая ракетка мира Бадоса.

Большинство матчей "Ролан Гаррос" проходят на открытых кортах, на данный момент проводятся только две встречи на кортах с раздвижной крышей. На центральном корте имени Филиппа Шатрье играют Арина Соболенко (Беларусь) и Моюки Учижима (Япония). На втором по значимости корте имени Сюзанн Ленглен встречаются Елена Рыбакина и Аранча Рус (50 WTA, Нидерланды).

Ранее было представлено расписание матчей "Ролан Гаррос – 2024" на 30 мая.