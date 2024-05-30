"Ролан Гаррос-2024": расписание матчей на 30 мая
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На грунтовые корты Парижа выйдут пять казахстанских игроков: Александр Бублик, Александр Шевченко, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Анна Данилина.
Стоит отметить, что матчи четвертого игрового дня, которые были запланированы на открытых кортах, перенесли из-за дождя на 30 мая.
Сильнейшая теннисистка Казахстана Рыбакина проведет матч второго круга в женском одиночном разряде против Аранчи Рус (50 WTA, Нидерланды). Игра пройдет на втором по значимости корте имени Сюзанн Ленглен вторым запуском и начнется не ранее 16:00 по времени Астаны. На этом корте имеется раздвижная крыша и в случае дождя, игра будет продолжена при помощи кровли.
Спортсменка из Нидерландов в стартовой игре одержала победу над экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер (Германия) со счетом 6:4, 6:3. В очном противостоянии Рыбакиной и Рус впереди наша теннисистка (1:0).
Другая прославленная теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева сыграет с бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой (139 WTA), которая в первом круге обыграла британку Кэти Бултер (4:6, 7:5, 6:4). Встреча стартует в 14:00 на восьмом корте первым запуском.
Лидер мужской сборной страны Александр Бублик (17 АТР) в рамках второго круга встретится с Яном-Леннардом Штруффом из Германии (41 АТР). Игра начнется ориентировочно в 17:30.
Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко (59 АТР) поспорит за выход в третий раунд с хозяином корта Корентеном Муте (79 АТР, Франция). Матч должен был пройти еще вчера, 29 мая, но был перенесен из-за дождя в Париже. Противостояние начнется в 16:00.
В женском парном разряде стартует наша сильнейшая "парница" Анна Данилина. В тандеме с китаянкой Ифань Сюй они сыграют против именитых соперниц, пятой пары "Ролан Гаррос" Корри Гауф (США) / Катержина Синякова (Чехия). Матч начнется не ранее 18:00.
Roland Garros. Четверг, 30 мая 2024 года
Корт Philippe-Chatrier. Начало в 15:00 (по времени Астаны)
Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Моюка Учиджима (Япония, Q)
Далее Элина Свитолина (Украина, 15) – Диана Парри (Франция)
Далее Новак Джокович (Сербия, 1) – Роберто Карбальес Баэна (Испания)
Не ранее 23:15
Лоренцо Музетти (Италия, 30) – Гаэль Монфис (Франция)
Корт Suzanne-Lenglen. Начало в 14:00 Даниил Медведев (Россия, 5) – Миомир Кечманович (Сербия)
Далее Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Аранча Рус (Нидерланды)
Далее Александр Зверев (Германия, 4) – Давид Гоффин (Бельгия)
Далее Мэдисон Киз (США, 14) - Маяр Шериф (Египет)
Court Simonne-Mathieu. Начало в 14:00
Хуберт Гуркач (Польша, 8) – Брэндон Накашима (США) – доигровка при счете 5:6
Далее Корентен Муте (Франция) – Александр Шевченко (Казахстан)
Далее Варвара Грачёва (Франция) – Бернарда Пера (США)
Далее Каспер Рууд (Норвегия, 7) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Корт №14. Начало в 14:00
Фабиан Марожан (Венгрия) – Григор Димитров (Болгария, 10)
Далее Кэти Волынец (США, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия, 5) – доигровка при счете 6:0, 1:4
Далее Хольгер Руне (Дания, 13) – Флавио Коболли (Италия)
Далее Виктория Азаренко (Беларусь, 19) – Мирра Андреева (Россия)
Корт №7. Начало в 14:00
Катержина Синякова (Чехия, 32) – Хлоэ Паке (Франция)
Далее Бен Шелтон (США, 15) – Кеи Нишикори (Япония) - доигровка при счете 5:5
Далее Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 28) – Артур Риндеркнех (Франция)
Далее Анна Калинская (Россия, 23) – Бьянка Андрееску (Канада)
Корт №6. Начало в 14:00
Александр Мюллер (Франция, WC) – Маттео Арнальди (Италия) - доигровка при счете 3:5
Далее Людмила Самсонова (Россия, 17) – Аманда Анисимова (США)
Далее Алекс Де Минаур (Австралия, 11) – Хауме Муньяр (Испания)
Далее Хейли Баптист (США) – Жасмине Паолини (Италия, 12)
Корт №2. Начало в 14:00
Виктория Голубич (Швейцария) – Анастасия Потапова (Россия)
Далее Лучано Дардери (Италия) – Таллон Грикспур (Нидерланды, 26)
Далее Элина Аванесян (Россия) – Анна Блинкова (Россия)
Далее Пейтон Стирнс (США) – Дарья Касаткина (Россия, 10)
Корт №3. Начало в 14:00
Себастьян Офнер (Австрия) - Себастьян Баес (Аргентина, 20)
Далее Сара Эррани (Италия) – Эмма Наварро (США, 22)
Далее Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) – Тамара Корпач (Германия)
Далее Мию Като/ Надя Киченок (Япония/Украина, 16) – Дарья Сэвилл/ Айла Томлянович (Австралия) - доигровка при счете 5:2
Корт №4. Начало в 14:00
Ван Синью (Китай) – Виктория Томова (Болгария)
Далее Элизе Мертенс (Бельгия, 25) – Петра Мартич (Хорватия)
Далее Франциско Черундоло (Аргентина, 23) – Филип Мисолич (Австрия, Q)
Далее Уэсли Коольхоф/ Никола Мектич (Нидерланды/Хорватия, 7) - Сандер Арендс/ Матве Мидделькоп (Нидерланды) – доигровка при счете 5:4
Корт №4. Начало в 14:00
Зизу Бергс (Бельгия) – Максимилиан Мартерер (Германия)
Далее Кристина Букша (Испания) – Элизабетта Коччиаретто (Италия)
Далее Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Александр Бублик (Казахстан, 19)
Далее Люк Джонсон/ Скандер Мансури (Великобритания/Тунис) – Ромен Арнеодо/ Тристан-Самуэль Вайссборн (Монако/Австрия) – доигровка при счете 6:2, 1:0
Корт №8. Начало в 14:00
Паула Бадоса (Испания) – Юлия Путинцева (Казахстан)
Далее Лейла Фернандес (Канада, 31) – Ван Сю (Китай) – доигровка при счете 5:3
Далее Фабио Фоньини (Италия) – Томми Пол (США, 14)
Далее Коко Гофф/ Катержина Синякова (США/Чехия, 5) – Анна Данилина/ Ифань Сюй (Китай)
Корт №9. Начало в 14:00
Генри Сквайр (Германия, Q) – Феликс Оже (Канада, 21)
Далее Яна Фетт (Хорватия, LL) –- Мари Бузкова (Чехия) – доигровка при счёте 2:6, 0:1
Далее Карен Хачанов (Россия, 18) – Йозеф Ковалик (Словакия, LL)
Далее Кантен Гали/ Николя Маю (Франция) – Александр Эрлер/ Лукаш Мидлер (Австрия)
Корт №10. Начало в 14:00
Ван Яфань (Китай) – Даяна Ястремская (Украина, 30)
Далее Даниэль Коллинз (США, 11) – Ольга Данилович (Сербия)
Далее Танаси Коккинакис (Австралия) – Джулио Дзеппьери (Италия, Q)
Далее Сантьяго Гонсалес/ Эдуар Роже-Васслен (Франция, 5) – Харри Хелиоваара/ Генри Паттен (Финляндия/Великобритания)
Корт №11. Начало в 14:00
Денис Шаповалов (Канада) – Фрэнсис Тиафо (США, 25)
Далее Мариано Навоне (Аргентина, 31) – Томаш Махач (Чехия)
Далее Ана Богдан (Румыния) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 20)
Далее Марсель Гранольерс/ Орасио Себальос (Испания/Аргентина) – Адриан Маннарино/ Фабрис Мартен (Франция)
Корт №12. Начало в 14:00
Донна Векич (Хорватия) – Марта Костюк (Украина, 18)
Далее Лоренцо Сонего (Италия) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – доигровка при счете 3:4
Далее Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Линда Носкова (Чехия, 27)
Далее Лейла Фернандес/ Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия) – Гуо Ханью/ Цзян Синью (Китай)
Корт №13. Начало в 14:00
Себастьян Корда (США, 27) – Сун-Ву Квон (Южная Корея) - доигровка при счете 5:4
Далее Елена Остапенко (Латвия) – Клара Таусон (Дания)
Далее Тэйлор Фритц (США, 12) – Душан Лайович (Сербия)
Далее Эри Ходзуми/ Макото Ниномия (Япония) – Лючия Бронцетти/ Кимберли Циммерман (Италия/Бельгия).
Ранее казахстанские теннисисты Дмитрий Попко и Денис Евсеев стартовали на турнире в Италии.