"Ролан Гаррос-2024": расписание матчей на 30 мая

Четверг, 30 мая – пятый игровой день Открытого чемпионата Франции. В этот день пройдут матчи второго круга у мужчин и женщин, а также соревнования пар, сообщает Zakon.kz.

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На грунтовые корты Парижа выйдут пять казахстанских игроков: Александр Бублик, Александр Шевченко, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Анна Данилина.

Стоит отметить, что матчи четвертого игрового дня, которые были запланированы на открытых кортах, перенесли из-за дождя на 30 мая.

Сильнейшая теннисистка Казахстана Рыбакина проведет матч второго круга в женском одиночном разряде против Аранчи Рус (50 WTA, Нидерланды). Игра пройдет на втором по значимости корте имени Сюзанн Ленглен вторым запуском и начнется не ранее 16:00 по времени Астаны. На этом корте имеется раздвижная крыша и в случае дождя, игра будет продолжена при помощи кровли.

Спортсменка из Нидерландов в стартовой игре одержала победу над экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер (Германия) со счетом 6:4, 6:3. В очном противостоянии Рыбакиной и Рус впереди наша теннисистка (1:0).

Другая прославленная теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева сыграет с бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой (139 WTA), которая в первом круге обыграла британку Кэти Бултер (4:6, 7:5, 6:4). Встреча стартует в 14:00 на восьмом корте первым запуском.

Лидер мужской сборной страны Александр Бублик (17 АТР) в рамках второго круга встретится с Яном-Леннардом Штруффом из Германии (41 АТР). Игра начнется ориентировочно в 17:30.

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко (59 АТР) поспорит за выход в третий раунд с хозяином корта Корентеном Муте (79 АТР, Франция). Матч должен был пройти еще вчера, 29 мая, но был перенесен из-за дождя в Париже. Противостояние начнется в 16:00.

В женском парном разряде стартует наша сильнейшая "парница" Анна Данилина. В тандеме с китаянкой Ифань Сюй они сыграют против именитых соперниц, пятой пары "Ролан Гаррос" Корри Гауф (США) / Катержина Синякова (Чехия). Матч начнется не ранее 18:00.

Roland Garros. Четверг, 30 мая 2024 года

Корт Philippe-Chatrier. Начало в 15:00 (по времени Астаны)

Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Моюка Учиджима (Япония, Q)

Далее Элина Свитолина (Украина, 15) – Диана Парри (Франция)

Далее Новак Джокович (Сербия, 1) – Роберто Карбальес Баэна (Испания)

Не ранее 23:15

Лоренцо Музетти (Италия, 30) – Гаэль Монфис (Франция)

Корт Suzanne-Lenglen. Начало в 14:00 Даниил Медведев (Россия, 5) – Миомир Кечманович (Сербия﻿)

Далее Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Аранча Рус (Нидерланды)

Далее Александр Зверев (Германия, 4) – Давид Гоффин (Бельгия)

Далее Мэдисон Киз (США, 14) - Маяр Шериф (Египет)

Court Simonne-Mathieu. Начало в 14:00

Хуберт Гуркач (Польша, 8) – Брэндон Накашима (США) – доигровка при счете 5:6

Далее Корентен Муте (Франция) – Александр Шевченко (Казахстан)

Далее Варвара Грачёва (Франция) – Бернарда Пера (США)

Далее Каспер Рууд (Норвегия, 7) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

Корт №14. Начало в 14:00

Фабиан Марожан (Венгрия) – Григор Димитров (Болгария, 10)

Далее Кэти Волынец (США, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия, 5) – доигровка при счете 6:0, 1:4

Далее Хольгер Руне (Дания, 13) – Флавио Коболли (Италия)

Далее Виктория Азаренко (Беларусь, 19) – Мирра Андреева (Россия)

Корт №7. Начало в 14:00

Катержина Синякова (Чехия, 32) – Хлоэ Паке (Франция)

Далее Бен Шелтон (США, 15) – Кеи Нишикори (Япония) - доигровка при счете 5:5

Далее Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 28) – Артур Риндеркнех (Франция)

Далее Анна Калинская (Россия, 23) – Бьянка Андрееску (Канада)

Корт №6. Начало в 14:00

Александр Мюллер (Франция, WC) – Маттео Арнальди (Италия) - доигровка при счете 3:5

Далее Людмила Самсонова (Россия, 17) – Аманда Анисимова (США)

Далее Алекс Де Минаур (Австралия, 11) – Хауме Муньяр (Испания)

Далее Хейли Баптист (США) – Жасмине Паолини (Италия, 12)

Корт №2. Начало в 14:00

Виктория Голубич (Швейцария) – Анастасия Потапова (Россия)

Далее Лучано Дардери (Италия) – Таллон Грикспур (Нидерланды, 26)

Далее Элина Аванесян (Россия) – Анна Блинкова (Россия﻿)

Далее Пейтон Стирнс (США) – Дарья Касаткина (Россия, 10)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Корт №3. Начало в 14:00

Себастьян Офнер (Австрия) - Себастьян Баес (Аргентина, 20)

Далее Сара Эррани (Италия) – Эмма Наварро (США, 22)

Далее Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) – Тамара Корпач (Германия)

Далее Мию Като/ Надя Киченок (Япония/Украина, 16) – Дарья Сэвилл/ Айла Томлянович (Австралия) - доигровка при счете 5:2

Корт №4. Начало в 14:00

Ван Синью (Китай) – Виктория Томова (Болгария)

Далее Элизе Мертенс (Бельгия, 25) – Петра Мартич (Хорватия)

Далее Франциско Черундоло (Аргентина, 23) – Филип Мисолич (Австрия, Q)

Далее Уэсли Коольхоф/ Никола Мектич (Нидерланды/Хорватия, 7) - Сандер Арендс/ Матве Мидделькоп (Нидерланды) – доигровка при счете 5:4

Корт №4. Начало в 14:00

Зизу Бергс (Бельгия) – Максимилиан Мартерер (Германия)

Далее Кристина Букша (Испания) – Элизабетта Коччиаретто (Италия)

Далее Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Александр Бублик (Казахстан, 19)

Далее Люк Джонсон/ Скандер Мансури (Великобритания/Тунис) – Ромен Арнеодо/ Тристан-Самуэль Вайссборн (Монако/Австрия) – доигровка при счете 6:2, 1:0

Корт №8. Начало в 14:00

Паула Бадоса (Испания) – Юлия Путинцева (Казахстан)

Далее Лейла Фернандес (Канада, 31) – Ван Сю (Китай) – доигровка при счете 5:3

Далее Фабио Фоньини (Италия) – Томми Пол (США, 14)

Далее Коко Гофф/ Катержина Синякова (США/Чехия, 5) – Анна Данилина/ Ифань Сюй (Китай)

Корт №9. Начало в 14:00

Генри Сквайр (Германия, Q) – Феликс Оже (Канада, 21)

Далее Яна Фетт (Хорватия, LL) –- Мари Бузкова (Чехия) – доигровка при счёте 2:6, 0:1

Далее Карен Хачанов (Россия, 18) – Йозеф Ковалик (Словакия, LL)

Далее Кантен Гали/ Николя Маю (Франция) – Александр Эрлер/ Лукаш Мидлер (Австрия)

Корт №10. Начало в 14:00

Ван Яфань (Китай) – Даяна Ястремская (Украина, 30)

Далее Даниэль Коллинз (США, 11) – Ольга Данилович (Сербия)

Далее Танаси Коккинакис (Австралия) – Джулио Дзеппьери (Италия, Q)

Далее Сантьяго Гонсалес/ Эдуар Роже-Васслен (Франция, 5) – Харри Хелиоваара/ Генри Паттен (Финляндия/Великобритания)

Корт №11. Начало в 14:00

Денис Шаповалов (Канада) – Фрэнсис Тиафо (США, 25)

Далее Мариано Навоне (Аргентина, 31) – Томаш Махач (Чехия)

Далее Ана Богдан (Румыния) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 20)

Далее Марсель Гранольерс/ Орасио Себальос (Испания/Аргентина) – Адриан Маннарино/ Фабрис Мартен (Франция)

Корт №12. Начало в 14:00

Донна Векич (Хорватия) – Марта Костюк (Украина, 18)

Далее Лоренцо Сонего (Италия) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – доигровка при счете 3:4

Далее Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Линда Носкова (Чехия, 27)

Далее Лейла Фернандес/ Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия) – Гуо Ханью/ Цзян Синью (Китай)

Корт №13. Начало в 14:00

Себастьян Корда (США, 27) – Сун-Ву Квон (Южная Корея) - доигровка при счете 5:4

Далее Елена Остапенко (Латвия) – Клара Таусон (Дания)

Далее Тэйлор Фритц (США, 12) – Душан Лайович (Сербия)

Далее Эри Ходзуми/ Макото Ниномия (Япония) – Лючия Бронцетти/ Кимберли Циммерман (Италия/Бельгия).

Ранее казахстанские теннисисты Дмитрий Попко и Денис Евсеев стартовали на турнире в Италии.