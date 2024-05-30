Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге "Ролан Гаррос – 2024"

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч второго круга на Открытом чемпионате Франции. Четвертая ракетка мира уверенно обыграла Аранчу Рус (50 WTA, Нидерланды). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина праздновала победу со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.





За это время Рыбакина восемь раз подала навылет, допустила всего одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех.

В третьем круге Елена Рыбакина встретится с Элисе Мертенс (Бельгия) или Петрой Мартич (Хорватия).

Ранее казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч второго круга на Открытом чемпионате Франции против испанки Паулы Бадосы. Подробнее можно прочитать здесь.