Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге "Ролан Гаррос – 2024"

Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге &quot;Ролан Гаррос – 2024&quot; Фото: ktf.kz
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч второго круга на Открытом чемпионате Франции. Четвертая ракетка мира уверенно обыграла Аранчу Рус (50 WTA, Нидерланды). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Елена Рыбакина праздновала победу со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.


За это время Рыбакина восемь раз подала навылет, допустила всего одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех. 

В третьем круге Елена Рыбакина встретится с Элисе Мертенс (Бельгия) или Петрой Мартич (Хорватия).

Ранее казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч второго круга на Открытом чемпионате Франции против испанки Паулы Бадосы. Подробнее можно прочитать здесь.

Читайте также

"Ролан Гаррос – 2024": Юлия Путинцева не смогла пройти экс-вторую ракетку мира

"Ролан Гаррос – 2024": Елена Рыбакина вышла в третий круг

"Ролан Гаррос – 2024": матч Юлии Путинцевой приостановлен из-за дождя

Диана Абдуллаева
Рыбакина Елена Казахстан Франция 2024 год Хорошие новости Теннис
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Покупка Дома
Мбаппе купил дом экс-звезды "Реала" в Мадриде
Боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы выиграл третий бой на олимпийском отборе
Боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы выиграл третий бой на олимпийском отборе
Футбол Прогноз Евро-2024 и ЛЧ
Мбаппе высказался о финале Лиги чемпионов и матчах Евро-2024
Футбол Продление Контракта
"Аль-Наср" хочет повысить зарплату Роналду и продлить с ним контракт
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: