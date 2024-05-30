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Александр Бублик сенсационно проиграл во втором круге "Ролан Гаррос"

Александр Бублик сенсационно проиграл во втором круге &quot;Ролан Гаррос&quot; Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик (17 ракетка мира) 31 мая провел свой второй матч одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос") в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Бублик встретился на корте с немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом (41-й номер ATP) и потерпел поражение в трех сетах — 2:6, 2:6, 3:6. Матч продолжался один час и 21 минуту, завершившись на стадии 1/32 финала.

В ходе поединка Александр Бублик исполнил десять подач навылет, однако совершил шесть двойных ошибок. Кроме того, спортсмен выиграл четыре очка подряд, но этого оказалось недостаточно для победы.

Ранее стало известно, что казахстанский теннисист Александр Шевченко 31 мая завершил свое выступление в одиночном разряде "Ролан Гарроса". 

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