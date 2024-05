"Ролан Гаррос-2024": в женском одиночном разряде определилась первая пара 1/8 финала

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Третья ракетка мира американка Корри Гауф выиграла у украинки Даяны Ястремской (32 WTA) со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету Гауфф три эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Ястремская два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из 11 заработанных.

В 1/8 финала "Ролан Гаррос" 20-летняя Гауфф встретится с итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто (51 WTA), которая в матче третьего круга взяла верх над россиянкой Людмилой Самсоновой – 7:6 (7:4), 6:2.

Также в четвертый круг французского "Шлема" пробилась Ольга Данилович (125 WTA), которая уже второй раз преподносит сенсацию на этом турнире. Спортсменка из Сербии, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, выбила из турнира знаменитую хорватку Донну Векич (40 WTA) – 0:6, 7:5, 7:6 (10:8). Ранее во втором раунде Ольга Данилович разобралась с неудержимой американкой Даниэль Коллинз (10 WTA) – 6:7 (3:7), 7:5, 6:4.

