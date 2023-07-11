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"Уимблдон-2023": пары 1/4 финала женского одиночного разряда

Пары 1/4 финала женского одиночного разряда Уимблдона Фото: wimbledon.com
На Открытом чемпионате Великобритании по теннису определились все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Борьбу за трофей продолжает и действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина. В 1/4 финала казахстанская теннисистка сыграет с Онс Жабер, с которой встречалась на кортах Всеанглийского клуба в финале прошлого года. Тогда представительница Казахстана нанесла поражение теннисистке из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Четвертьфинальные пары:

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Элина Свитолина (Украина, WC)

Джессика Пегула (США, 4) — Маркета Вондроушова (Чехия)

Онс Жабер (Тунис, 6) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3)

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Мэдисон Кис (США, 25) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)

11 июля определятся две участницы полуфинальной стадии.

18:00. Джессика Пегула (США, 4) — Маркета Вондроушова (Чехия)

18:30. Ига Швёнтек (Польша, 1) – Элина Свитолина (Украина, WC).

12 июля за оставшиеся две путевки в полуфинал поборются прошлогодние финалистки Онс Жабер и  Елена Рыбакина, а также вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и американка Мэдисон Кис.

Ранее определились четвертьфинальные пары в мужском одиночном разряде.  

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