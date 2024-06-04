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"Ролан Гаррос – 2024": определилась первая полуфиналистка в женском одиночном разряде

&quot;Ролан Гаррос – 2024&quot;: определилась первая полуфиналистка в женском одиночном разряде Фото: Jimmie48 Photography, WTA
На Открытом чемпионате Франции завершился первый четвертьфинальный матч в женском одиночном разряде. За выход в полуфинал между собой боролись третья и девятая ракетки мира – Кори Гауфф (США) и Онс Жабер (Тунис), сообщает Zakon.kz.

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Американская теннисистка одержала победу над спортсменкой из Туниса со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

Встреча продлилась почти два часа (1:57). Гауфф три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Жабер четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал Гауфф сыграет с победительницей матча Ига Швёнтек (Польша) – Маркета Вондроушова (Чехия).

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в четвертом круге "Ролан Гаррос – 2024".

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