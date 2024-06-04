"Ролан Гаррос – 2024": определилась первая полуфиналистка в женском одиночном разряде
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Американская теннисистка одержала победу над спортсменкой из Туниса со счетом 4:6, 6:2, 6:3.
Встреча продлилась почти два часа (1:57). Гауфф три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Жабер четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Call her Coco 🗣#RolandGarros pic.twitter.com/gVLVBrYU8v— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024
За выход в финал Гауфф сыграет с победительницей матча Ига Швёнтек (Польша) – Маркета Вондроушова (Чехия).
Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в четвертом круге "Ролан Гаррос – 2024".