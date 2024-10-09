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Казахстанский теннисист Александр Недовесов с победы стартовал на турнире во Франции

Александр Недовесов с победы стартовал на турнире во Франции Фото: ФТК
В Руане (Франция) проходит турнир серии АТР Челленджер. Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре казахстанец в паре с Срирамом Баладжи (Индия) одержали победу над местным дуэтом Жоффри Бланкано / Тристан Ламазин со счетом 4:6, 6:1, 13:11. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.

Казахстанско-индийский тандем получил третий номер посева на турнире во Франции.

Сильнейший теннисист Казахстана в парном разряде не будет принимать участие на домашнем турнире серии АТР-250 Almaty Open. 

Ранее стало известно, что по состоянию здоровья и из-за полученных травм на турнир АТР-250 Almaty Open не смогут приехать француз Артур Фис, итальянец Флавио Каболли и первая ракетка Казахстана Александр Бублик.

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