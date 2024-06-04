Гауфф и Свентек станут первыми полуфиналистками "Ролан Гаррос"?

На Открытом чемпионате Франции сегодня, 4 июня, состоятся матчи 1/4-й.

Ига Свентек (Польша) – Маркета Вондроушова (Чехия). 4 июня, 15:30

Первая ракетка мира Ига Свентек – главная претендентка на победу в "Ролан Гаррос". И не только из-за ее высокого рейтинга. Она трижды выигрывала этот турнир "Большого шлема" – в 2020, 2022 и 2023 годах.

23-летняя полячка во втором круге испытала небольшие проблемы с Наоми Осакой (7:6 (7:1), 1:6, 7:5), но это была единственная встреча, где она позволила сопернице зацепиться за очки. В 1/8-й против Анастасии Потаповой она не отдала вообще ни одного гейма (6:0, 6:0), победив за 40 минут.

В нынешнем сезоне Свентек проиграла на грунте лишь один матч – это было в полуфинале турнира в Штутгарте. А из борьбы ее выбила казахстанка Елена Рыбакина, которая потом и завоевала титул.

24-летняя Вондроушова, шестая ракетка мира, в свою очередь, также без особых усилий дошла до 1/4-й. Во втором круге она в три сета обыграла Кэти Волынец (0:6, 6:1, 6:4), а все остальные поединки выиграла в двух партиях. В последней игре она выбила из борьбы Ольгу Данилович (6:4, 6:2). При этом у чешки очень легкая сетка – три из четырех ее соперниц не входили даже в топ-100.

Теннисистки встречались на корте четыре раза, пока что Вондроушовой не удавалось выигрывать у Свентек. Едва ли она сможет что-то противопоставить такой грозной сопернице с идеальной игрой и на этот раз. В последнее время чешка уступает представительницам топ-10. Она хорошо играет на приеме, но на своей подаче не хватает мощности.

Аналитики Olimpbet не сомневаются, что Свентек сделает еще один шаг к защите своего титула – П1 – 1.06, П2 – 9.5. Вероятнее всего, матч не будет затяжным – Тот (17.5) М – 2.04.

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Фото: Olimpbet

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Кори Гауфф (США) – Онс Жаберс (Тунис). 4 июня, 14:00 (время Астаны)

В первом женском четвертьфинале сойдутся представительницы топ-10 рейтинга WTA – 20-летняя Кори Гауфф, третья ракетка мира, которую называют вундеркиндом современного тенниса, и девятая ракетка мира – опытная 29-летняя Онс Жабер.

Гауфф довольно легко дошла до четвертьфинала, не отдав ни одной из четырех соперниц ни сета. В 1/8-й она обыграла Элизабетту Кочаретто (6:1, 6:2). Также американка успешно играет в парном разряде, где после этой одиночной игры ей предстоит сыграть встречу 1/8-й в тандеме с чешкой Катериной Синяковой.

Два года назад в Париже Гауфф дошла до финала, уступив столь же юной Иге Свентек. А в прошлом году она проиграла полячке в 1/4-й. У Гауфф очень мощная первая подача. Она хорошо двигается и хорошо играет как в атаке, так и в защите. Несмотря на возраст, считается психологически сильной теннисисткой.

А вот Жабер добралась до четвертьфинала не так просто. Во втором круге она проиграла один сет Марии Осорио (6:3, 1:6, 6:3), а в третьем едва не отдала партию Лейле Фернандес (6:4, 7:6 (7:5).

Представительница Туниса второй год подряд доходит в Париже до четвертьфинала, но, в отличие от оппонентки, известна своей психологической нестабильностью. Онс разнообразна в своих комбинациях, но играет медленно даже на глине.

Согласно кэфам от Olimpbet, вероятней всего, что первой полуфиналисткой "Ролан Гаррос" станет Гауфф – П1 – 1.22, П2 – 4.39. А на победу американки с форой (-4.5) гейма дают коэффициент 1.68.

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