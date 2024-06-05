17-летняя россиянка сенсационно обыграла вторую ракетку мира на "Ролан Гаррос"

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая 38-е место в мировом рейтинге, 5 июня вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2024, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинальном матче Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров "Большого шлема" и вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси. Напряженная встреча длилась 2 часа и 29 минут и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

За матч Андреева совершила четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 14 возможных. Соболенко отметилась тремя эйсами, допустила шесть двойных ошибок и реализовала все свои шесть брейк-пойнтов.

Отмечается, что в ходе матча Соболенко испытывала боли в животе и брала медицинский тайм-аут.

В полуфинале "Ролан Гаррос" Андреева встретится с 15-й ракеткой мира, итальянкой Ясминой Паолини.

Ранее сообщалось, что лучшая теннисистка Казахстана, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, 5 июня провела четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинальном матче Елена Рыбакина неожиданно проиграла итальянке Ясмине Паолини, 15-й ракетке мира.

