17-летняя россиянка сенсационно обыграла вторую ракетку мира на "Ролан Гаррос"

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!



В четвертьфинальном матче Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров "Большого шлема" и вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси. Напряженная встреча длилась 2 часа и 29 минут и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

За матч Андреева совершила четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 14 возможных. Соболенко отметилась тремя эйсами, допустила шесть двойных ошибок и реализовала все свои шесть брейк-пойнтов.

Keep playing that way, Mirra 😃#RolandGarros pic.twitter.com/nfaYYaQE0j