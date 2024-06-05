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Видеообзор матча Елены Рыбакиной в четвертьфинале "Ролан Гаррос-2024"

Видеообзор матча Елены Рыбакиной в четвертьфинале &quot;Ролан Гарроса – 2024&quot; Фото: ktf.kz
Лучшая теннисистка Казахстана, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина 5 июня провела четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинальном матче Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге, неожиданно проиграла итальянке Ясмине Паолини, 15-й ракетке мира, которая дебютировала на этой стадии турниров "Большого шлема". Встреча длилась 2 часа и 5 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу Паолини.


За время матча Рыбакина совершила 10 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 возможных. Паолини отметилась одним эйсом, одной двойной ошибкой и реализовала семь брейк-пойнтов из 16.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина девятый раз вышла в четвертьфинал турнира WTA в 2024 году – это рекорд в карьере теннисистки из Казахстана.

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Рыбакина Елена Италия Казахстан Франция 2024 год Теннис
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