Звезда тенниса Новак Джокович перенес операцию

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович перенес операцию после серьезной травмы колена, которую получил в матче за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в Instagram, где опубликовал фото на фоне Эйфелевой башни.

На снимке можно заметить, что звезда тенниса позирует в костылях.

"За прошедший день мне пришлось принять несколько сложных решений после разрыва мениска во время моего последнего матча. Я все еще перевариваю все это, но я рад сообщить вам, что операция прошла успешно", – написал Новак Джокович сегодня, 6 июня 2024 года.

Он поблагодарил врачей и своих фанатов за поддержку.

"Я очень благодарен команде врачей, которые были рядом со мной, а также за огромную поддержку, которую я получил от своих фанатов", – подчеркнул Новак Джокович.

Теннисист заявил, что сделает все возможное, чтобы быть здоровым и прийти в форму ради скорейшего возвращения на корт.

"Моя любовь к этому виду спорта сильна, и желание соревноваться на самом высоком уровне – вот, что поддерживает меня", – заключил Новак Джокович.

3 июня 2024 года в матче за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" Новак Джокович играл с 27-й ракеткой мира Франсиско Серундоло. Встреча завершилась в пользу серба. Первая ракетка мира неоднократно жаловался на качество корта, а в одном из эпизодов он поскользнулся и получил повреждение. Ранее, в этом же матче, серб воспользовался медицинским перерывом, но не стал сниматься с игры. А 4 июня стало известно, что Новак Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции из-за серьезной травмы колена – МРТ показало повреждение мениска.