Новак Джокович в белградской больнице проходит специальное лечение

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович проводит лечение в родном Белграде (Сербия). Сербский теннисист восстанавливается после операции на колено, сообщает Zakon.kz.

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По информации газеты Informer, Джокович прибыл в одну из больниц Белграда для прохождения процедуры гипербарическая оксигенация (ГБО) – это метод лечения кислородом под повышенным давлением в медицинской барокамере, который помогает быстрее залечить травмы мышц, костей и связок. Процедура длилась более часа (70 минут). Стоит отметить, Джокович посетил клинику без помощи костылей, слегка прихрамывая.

Проблемы с коленом у Джоковича начались во время матча за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос", где он играл против 27-й ракетки мира аргентинца Франсиско Серундоло. Тогда Джокович неоднократно жаловался на качество корта, а в одном из эпизодов поскользнулся и получил повреждение, позже взяв медицинский тайм-аут. После победы в четвертом круге Джокович отказался от дальнейшего участия в Открытом чемпионате Франции, на котором он должен был защищать чемпионский титул. МРТ показало повреждение мениска.

Фото: АТР

Таким образом, сербский теннисист по итогам "Ролан Гаррос" потерял очки и опустился в мировом рейтинге с лидирующей позиции на третье место.



Ранее стало известно, что Новак Джокович успешно перенес операцию в Париже. Также сообщалось, что он может пропустить Уимблдон из-за травмы.