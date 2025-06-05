Арина Соболенко разгромила Игу Швёнтек в полуфинале "Ролан Гаррос"

Трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в финал Открытого чемпионата Франции по теннису. В полуфинале турнира Соболенко обыграла польку Игу Швёнтек со счетом 7:6, 4:6, 6:0, сообщает Zakon.kz.

Матч длился 2 часа 22 минуты. Соболенко и Швёнтек до этого провели между собой 12 матчей на турнирах уровня WTA. Счет личных встреч – 8-4 в пользу польской теннисистки. В матчах на грунте Швёнтек лидирует со счетом 4-1.

"Она задала высочайший темп. С самого начала матча она играла максимально быстро, максимально мощно, с очень высокой степенью риска. Трудно было даже розыгрыш завязать", – призналась после игры Швёнтек.

В следующем круге Соболенко сыграет с победительницей матча К.Гауфф (США) – Л. Буассон (Франция).

Ранее сообщалось, что впервые на турнире в Мадриде в четвертьфинале сыграют сразу две представительницы Украины.