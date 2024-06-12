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Михаил Кукушкин успешно стартовал на турнире в Великобритании

Михаил Кукушкин успешно стартовал на турнире в Великобритании Фото: KTF
В Ноттингеме (Великобритания) проходит травяной турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Михаил Кукушкин (135 АТР) выиграл у американца Патрика Кипсона (141 АТР) со счетом 6:7, 7:5, 7:6.

Матч продлился три часа и 16 минут. За это время Михаил выполнил десять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Также на соревнованиях в Ноттингеме Казахстан представлял Бейбит Жукаев (193 АТР). В стартовой игре он уступил спортсмену из ЮАР Ллойду Харрису (98 АТР) со счетом 6:4, 6:7, 4:6.

Ранее на Открытом чемпионате Франции Кукушкин преодолел квалификацию и в первом матче основного раунда проиграл венгерскому игроку Фабиану Марожану.

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